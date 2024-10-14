Köküne attı bal kabağı 40 kilo oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köküne attı bal kabağı 40 kilo oldu

Bolu'da çiftçi mevcut kabakların ağırlığını 2'ye katlayan bal kabağı üretti. Hayvan gübresini bal kabaklarının köküne atan çiftçi bu sayede bal kabaklarının 40 kilogram ağırlığa ulaşmasına sağladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesi'ne çiftçilik yapan Ruhi Bostancı, tarlasına bal kabağı ekti. Bostancı tarafından yetiştirme süresi boyunca bal kabakları hayvan gübresi ve suyla desteklendi.

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Tarlasında kabakları toplamaya giden Ruhi Bostancı, mevcut kabaklardan 2 kat büyüklükte olan kabakları görünce şoke oldu. Yaklaşık 40 kilogram ağırlıkta kabaklarının olduğunu gören Bostancı, yetiştirdiği kabakları sosyal medya hesabında paylaştı. Daha önce hiç böyle kabak yetiştirmediğini ifade eden Bostancı, şaşırdığını söyledi.

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Hayvan gübresiyle bu kadar iyi yetiştiğini dile getiren Ruhi Bostancı, "Bu kabaklar 35-40 kilogram ağırlığında. Daha önceden hiç böyle olmadı. Normal suladık, gübreledik. Hayvan gübresiyle böyle yetişti" dedi.

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