Kola ve meyve suyuna dev zam. Artık lıkır lıkır içemeyeceksiniz

Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Artık zamla yatıp zamla kalkar olduk. Aşırı sıcak havaların bastırmasına kısa süre kala aralarında kolanın da bulunduğu gazlı içecek ve meyve sularına da dev zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar daha önce yaptığı açıklamada gazlı içeceklere yüzde 12,5 ila 17,5 arasında zam geleceğini duyurmuştu.

Dündar son yaptığı açıklamada zamlı fiyatları açıkladı. Zamla birlikte 1 litre kola 35 TL, kutu kolalar ise 30 TL oldu. 330 ml meyve suları da 30 TL oldu.

Zamların bazı ürünlerde 1 Haziran, bazılarında ise 5 Haziran'da uygulanmaya başlayacağı aktarıldı.

Zamlara isyan eden bir vatandaş "Zam gelmeyen bir ürün söyleyene devlet büyük ödül vermeli. İnanın kimse o ürünü söyleyemez. Her gün zam haberi duymaktan bıktık usandık. Kavurucu sıcaklarda bile kolayla serinlemek hayal oldu. Teneke kutu kolanın fiyatı 30 TL olacakmış" dedi.