Kolera salgınında 335 ölü

Kaynak: AA
Kolera salgınında 335 ölü

Sudan’daki kolera salgınında vaka sayısının 10 bin 567’ye çıktığı, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 335’e ulaştığı açıklandı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki kolera vaka sayısının 10 bin 567'ye çıktığı belirtildi. Açıklamada, koleradan ölenlerin sayısının 335'e ulaştığı ifade edildi.

12 AĞUSTOS’TA SALGIN İLAN EDİLDİ

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da sağlık sisteminin etkin çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, hayatı daha da zorlaştırıyor.

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