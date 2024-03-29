Kolesterolü ve tansiyonu düşürüyor. Vücuttaki ödemi atıyor. İşte şifa deposu ot

Hatice Özen
Kolesterolü ve tansiyonu düşürüyor. Vücuttaki ödemi atıyor. İşte şifa deposu ot
Kolesterolü ve tansiyonu düşüren ayrıca vücuttaki ödemi atan hedera otu şifa deposu ot olarak ortaya çıktı.

Doğal tedavi yöntemlerine yönelik bir bilinçle hareket eden kişiler, sağlık yararları nedeniyle doğal ürünleri tercih etmeye devam etmektedirler. Bu doğal ürünlerden biri de, sağlık açısından birçok faydasıyla dikkat çeken hedera otudur.

Peki, hedera otu tam olarak nedir?

Hedera otu, halk arasında acı ot, tilkişen ve yabani kuşkonmaz isimleriyle de tanınan bir bitkidir. Özellikle Ege Bölgesi’nde; İzmir, Manisa ve Aydın gibi illerde yetişen hedera otu, Şubat ve Nisan ayları arasında görülebilen bir bitki türüdür.

Hedera otunun sağlık üzerindeki etkileri:

Tansiyon düşürücü etkisi vardır.

Kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur ve vücuttaki fazla sıvıyı atar.

Lösemi ve diğer kanser türlerinin tedavisinde olumlu etkiler gösterir ve kanserli hücrelerin iyileşmesine destek olur.

Genel bağışıklık sistemini güçlendirir.

Balgam söktürücü ve öksürük giderici özelliklere sahiptir.

Göğüs yumuşatıcı etki yapar.

Bağırsak parazitlerinin düşürülmesine yardımcı olur.

İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

Adet sancılarını ve ağrılarını hafifletir.

İdrar ve safra akışını artırır.

Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir.

Nefes darlığını giderir ve bronşit ile soğuk algınlığına karşı faydalıdır.

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