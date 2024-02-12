Kolilerce deprem yardımı belediyenin deposundan çıktı

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin ardından yardım seferberliği başlatıldı.

Yardım toplama sürecinde, belediyeler önemli bir rol üstlendi.

İstanbul'daki AKP'li Üsküdar Belediyesi ise Bulgurlu'daki Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'ni yardım toplama merkezi olarak duyurdu.

OTOPARKTA ÇIKTI

Ancak, deprem felaketinden bir yıl sonra ortaya çıkan haberlerde, halktan toplanan kıyafetlerin, oyuncakların, ayakkabıların, yatak ve ısıtıcıların spor salonunun kapalı otoparkında tutulduğu belirtildi.

Bu durum, yardım toplama sürecinin etkin bir şekilde yönetilmediği ve toplanan yardımların hedeflenen yerlere ulaştırılmadığı endişesini yaratmıştır.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise deprem bölgesine büyük yardımlar yaptıklarını belirterek konuyu araştırıp bilgi vereceğini ifade etti.

Belediye yetkilileri ise deprem yardımlarının neden spor salonunun otoparkında tutulduğuna dair bir açıklama yapmadı.