Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD, Rusya ve Çin'e tepki

Kaynak: AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD, Rusya ve Çin'e tepki
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), ABD'nin Gazze'de rehineler ile ateşkesi ilişkilendiren karar tasarısının reddedilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı X'ten konu ile ilgili açıklamada bulunan Petro, Gazze'de yaşananlara dikkat çekti.

Petro, "Rusya, Çin ve ABD'yi karşı karşıya getiren ticari çıkarların ötesinde, Gazze'de bombardımanda öldürülen çocuklar adına Rusya ve Çin'in, ABD'nin Gazze'ye ilişkin sunduğu ateşkes karar tasarısını desteklemesi gerekirdi. Aynı şekilde ABD'nin de Rusya ve Çin'den gelen benzer öneriler karşısında sessiz kalmaması gerekirdi. Kolombiya olarak Gazze'de bir ateşkesin sağlanması için ABD, Rusya ve Çin'e çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyinde ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısı, Rusya ve Çin tarafından reddedilmişti.

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