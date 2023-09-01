Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İspanyol şirketlere darbe suçlaması

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "hükümetlerini devirmeyi hayal eden kişilerin" İspanyol iş adamlarından para aldığını söyledi.

KAYNAK: AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İspanyol şirketlere darbe suçlaması

Ülkenin Bolivar kentine bağlı El Salado kasabasında halka seslenen Petro, yeni bir şiddet döneminin başlatılmak istendiğini ancak halkın buna izin vermeyeceğini belirtti.

Petro, şunları kaydetti:

"Hükümetimizi devirme hayalini kuranlar var. Bazı büyük İspanyol iş adamlarından para topluyorlar. İspanya'ya gidip hükümetin nasıl çöktüğünü görmek istiyorlar. Bunu yapmayı aklınızdan bile geçirmeyin zira yeni bir şiddet dönemi başlatmış olursunuz. Size söyleyeceğim gibi, akılsız olmayın zira Kolombiya tarihinde bu zaten yapılmıştı, tekrarlandı ve ne olacağını biliyoruz."

İş adamlarının isimlerine ilişkin detay paylaşmayan Petro, son aylarda çeşitli sektörlerden ve muhaliflerden kendisine yönelik "yumuşak bir darbe" planları yapıldığını bildirmişti.

Öne Çıkanlar
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
Dünya bakır devi hırsızlık şokuyla karşı karşıya Ekonomi
Dünya bakır devi hırsızlık şokuyla karşı karşıya
Yüzde 25 sınırı aşılabilecek. Ev sahibi ve kiracılar arasında yeni dönem Güncel
Yüzde 25 sınırı aşılabilecek. Ev sahibi ve kiracılar arasında yeni dönem
Kasırga otoyoldaki araca takla attırdı Dünya
Kasırga otoyoldaki araca takla attırdı
Kaçak Suriyelilerin arkasında kimin olduğunu Fatih Ergin ortaya çıkardı. Plaka detayını yakaladı Güncel
Kaçak Suriyelilerin arkasında kimin olduğunu Fatih Ergin ortaya çıkardı. Plaka detayını yakaladı
Adana'da çıkan yangına TOMA müdahale etti Güncel
Adana'da çıkan yangına TOMA müdahale etti
Av yasağının bitmesiyle sezonun ilk balıkları avlandı Yaşam
Av yasağının bitmesiyle sezonun ilk balıkları avlandı