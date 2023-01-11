Kolombiya hükümeti, silahlı isyancı örgüt ELN'ye acil toplantı talebinde bulundu

(AA) - Kolombiya basınında çıkan haberde, ELN'ye olağanüstü görüşme talebinde bulunan hükümetin, müzakere gündeminin yeniden düzenlenmesini ve olası ikili ateşkes önerisinin değerlendirilmesini istediği belirtildi.

Hükümetin, ELN tarafının olumsuz beyanlarına rağmen barış görüşmelerini hızlandırmakta istekli olduğu ifade edilen haberde, ELN'nin, olağanüstü toplantı çağrısına şu ana kadar cevap vermediği bilgisi paylaşıldı.

Örgütün sitesinden 9 Ocak'ta yapılan açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin tek taraflı sözleri nedeniyle barış sürecinin "kriz" içinde olduğu iddia edilmişti.

Açıklamada, "Krizin aşılması için tek taraflı ve masa dışı eylemlerin tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınmalı. Bu barış görüşmelerinde, uzlaşı içinde katılımcı süreçler hayata geçirilirse, ülkenin istikrar ve refaha kavuşmasına olanak sağlar." ifadesine yer verilmişti.

Kolombiya, ELN'ye yönelik 6 aylık ateşkesi askıya almıştı

ELN'nin, Cumhurbaşkanı Petro'nun 6 aylık ateşkes sağlandığı açıklamasını 3 Ocak'ta yalanlamasının ardından hükümet, 4 Ocak'ta bu örgüt ile yapılan ateşkesin iptal edildiğini bildirmişti.

3 yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu görüşmeye, Kolombiya hükümeti adına M-19 (19 Nisan hareketi) eski üyesi Otty Patino, ELN heyetine ise Pablo Beltran liderlik etmişti.

İlk tur görüşmelerinde 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamamış ancak bazı bölgelerde insani yardım ve hapisteki ELN militanlarının şartlarını iyileştirme kararı alınmıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos'ta görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile de barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

ELN ile müzakerelerin geçmişi

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere Santos döneminde başlamıştı. Müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Havana'ya taşınmıştı.

Uzmanlara göre, finansmanını uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle sağladığı tahmin edilen, 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükümeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, örgütün içindeki dağınık güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.

Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.