Kolombiya'da hükümet, ateşkes için eski FARC üyeleriyle diyalog kararı aldı

Kolombiya'da hükümet, "Topyekun Barış" politikası kapsamında silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri ile diyalog masasının kurulması için anlaşmaya vardı.

KAYNAK: AA
Kolombiya'da hükümet, ateşkes için eski FARC üyeleriyle diyalog kararı aldı

Devlet ile FARC arasında Kasım 2016'da yapılan barış anlaşmasına katılmayan çatı örgüt Estado Mayor Central (EMC) temsilcileri, hükümet heyetiyle Cauca yönetim bölgesine bağlı Suarez kırsalında görüştü.

Ortak bildiri yayımlayan taraflar, müzakerelere net tarih koymamakla beraber aynı yerde bir diyalog masasının kurulması konusunda mutabık kaldı.

Müzakere tarihinin tespiti amacıyla tarafların 17 Eylül'de yeniden bir araya geleceği belirtilen bildiride, "Hükümet, FARC-EP heyeti ile diyalog masasının oluşturulması için tüm hukuki ve siyasi yapıyı geliştirecektir. Taahhütlerin değerlendirilmesi, izlenmesi ve barış görüşmeleri masasının kurulması hususunda uluslararası garantörler de bu sürece eşlik edecektir." ifadesine yer verildi.

Bildiride, meşru savunma haklarının gizli tutulmasına ve güvenlik önlemlerine de saygı gösterilmesinin önemine vurgu yapılarak, "İkili ateşkes, çatışma ve şiddetti azaltmayı hedefliyor aynı zamanda toplumun diyalog sürecine katılımını ve riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Uluslararası İnsani Hukukun (IHL) uygulanmasına yönelik tavsiyelerin dikkate alınması için çeşitli bölgelerde 8 doğrulama misyonunun olması konusunda mutabık kalındı." denildi.

EMC

Ivan Mordizco ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" ismiyle de biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgüt ile ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

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