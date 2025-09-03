Kolombiya'da ihracat dengesi değişiyor: Enerji kaybederken, tarım ve imalat canlanıyor

Kolombiya İstatistik Kurumu (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ihracatı Temmuz 2025’te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %4,1 oranında azalarak 4 milyar 429,9 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüş, bir önceki ayda kaydedilen %2,6’lık büyümenin ardından yaşandı ve ekonomideki dalgalı seyri gözler önüne serdi.

ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE KESKİN DÜŞÜŞ

İhracattaki gerilemenin arkasındaki temel neden, ülkenin ihracat gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan yakıtlar ve madencilik ürünleri sektörü oldu. Söz konusu sektörün ihracatı Temmuz’da çarpıcı bir şekilde %25,6 oranında azaldı. Bu düşüşte, kömür, kok kömürü ve briket ihracatındaki %45,8'lik ve ham petrol ile ilgili ürünlerdeki %17,1'lik daralma etkili oldu. Ham petrol ihracatı miktar bazında ise %0,8 hafif bir azalışla 13,9 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

TARIM VE İMALATTA GÜÇLÜ TOPARLANMA

Öte yandan, imalat sanayi ve tarım sektörleri Temmuz ayında olumlu bir performans sergileyerek ekonominin diğer yüzünü oluşturdu. İmalat sanayi ihracatı %11,8 artışla 1 milyar 53,6 milyon dolara yükseldi. Bu artışta kimya ürünlerindeki %21,7’lik ve makine ile ulaşım ekipmanlarındaki %10,5’lik büyüme öne çıktı.

Tarım, gıda ve içecek sektörü ise ihracatını %31,8 oranında önemli ölçüde artırarak 1 milyar 249,6 milyon dolara çıkardı. Bu güçlü performansta, kahve ihracatındaki %70'lik ve palm yağı ihracatındaki %166,6'lık olağanüstü artış başrolü oynadı.

ABD BAŞLICA PAZAR KONUMUNU KORUDU

Kolombiya'nın ihracatındaki coğrafi dağılım incelendiğinde, ABD'nin %31,7'lik pay ile en büyük pazar olma özelliğini sürdürdüğü görüldü. ABD'yi, %5,6 ile Panama ve %4,8 ile Brezilya takip etti. Bu tablo, Kolombiya ihracatının belirli bir coğrafyaya bağımlılığını da gözler önüne serdi.