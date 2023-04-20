Kolombiya'da iki kömür madenindeki patlamalarda 6 madenci mahsur kaldı

Cucunuba kasabasındaki El Roble ile El Manto kömür madenlerinde gaz birikmesi sonucu patlama yaşandı.

Cundinamarca Valisi Nicolas Garcia, açıklamasında, madenlerde mahsur kalan 11 madenciden 5'inin kurtarıldığını belirterek, "6 madenciye daha ulaşılması için 11 kişilik özel itfaiye personeli titiz bir çalışma yürütüyor. Canlı kurtarılan madenciler, hastanede tedavi altına alındı." ifadelerini kullandı.

Patlamaların nedeninin araştırılması için uzman bir ekip görevlendirileceği bildirildi.

Kolombiya'da en son 15 Mart'ta Cundinamarca yönetim bölgesinde, üç kömür madeninde patlamalar yaşanmış, 21 madenci hayatını kaybetmişti.

Ülkede yasa dışı işletilen maden ocaklarında, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor.

Kolombiya'da 2010'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 73 kişinin ölmesi, "ülke tarihinin en trajik kazası" olarak kayıtlara geçmişti. (AA)