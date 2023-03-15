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Kolombiya'da maden ocağında patlama: 11 ölü

Kolombiya'nın Sutatausa kasabasındaki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin de madende mahsur kaldığı bildirildi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 17:19
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Kolombiya'da maden ocağında patlama

Kolombiya'da maden ocağında patlama: 11 ölü
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Kolombiya'nın Sutatausa kasabasındaki bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

Cundinamarca Valisi Nicolas Garcia olayın ardından yaptığı açıklamada, "Her dakika hayati önem taşıyor çünkü içeride oksijen tükeniyor. Madenden 2 kişi sağ olarak kurtarıldı ancak 11 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Madendeki patlamanın ilk belirlemelere göre grizu patlaması olduğu değerlendirilirken, madende mahsur kalan 10 işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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