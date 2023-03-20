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Kolombiya'da silahlı saldırı. 5 kişi öldü 14 kişi yaralandı

Kolombiya'nın Barranquilla kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı...

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 21:17
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Kolombiya'da silahlı saldırı

Kolombiya'da silahlı saldırı. 5 kişi öldü 14 kişi yaralandı
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Kente bağlı Villanueva Mahallesi'nde, dans eden bir gruba kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda, ikisi olay yerinde olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.

Yerel basına göre, iki motosikletle olay yerine gelen silahlı 6 kişi dans eden bir gruba rastgele ateş ettikten sonra kayıplara karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, saldırganların bulunmasına yardımcı olacak kişilere 50 milyon Kolombiya pesosu (10 bin dolar) ödül verileceğini duyurdu. (AA)

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