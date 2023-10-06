Kolombiya’dan gelen gemide 150 kilo kokain ele geçirildi. Yer: Zonguldak Ereğli limanı

Kolombiya’dan Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gelen yük gemisinde 150 kilo kokain ele geçirildi. Panama bandıralı gemiye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Kolombiya’dan gelen gemide 150 kilo kokain ele geçirildi. Yer: Zonguldak Ereğli limanı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisinde, 150 kilogram kokain ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

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Ereğli ilçesindeki limana gelen Panama bandıralı 'PHOENICAN' isimli gemide uyuşturucu madde taşındığı ihbarı sonrası polis, harekete geçti. Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisine, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinden sevk edilen dalgıç polislerin de katıldığı aramada, gemi arandı. Ekiplerce yapılan aramada gemide 150 kilogram kokain ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

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