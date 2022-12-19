İşte Kolon kanseri ile ilgili her şey

Kolon kanserleri sindirim sisteminin bir parçası olan kalın bağırsaktan köken alan kanserlerdir. Kolon kanserleri poliplerden köken aldığı için yüzde 98 önlenebilir kanserlerdir. Kolon kanserleri dünyada en sık görülen kanser türleri arasında ilk sıralarda yer alıyor ve her yıl dünya çapında milyonlarca kişi bu hastalığa yakalanıyor. Hayat kaybına en sık neden olan bir kanser türü olması sebebiyle erken evrede teşhis ve tedavi edilmesi büyük önem taşıyor.

KOLON KANSERİ NASIL ORTAYA ÇIKAR

Kolon kanserleri polip zemininde gelişmekte. Normal yaşamda milyonlarca kalın bağırsak hücresi görevini tamamlayıp ölür ve dışkıyla beraber vücuttan atılır. Ölerek atılan bu hücrelerin yerine yeni barsak hücreleri gelir. Bu döngü bir program ve kontrol çerçevesinde olur. Bu programı yöneten genetik ve çevresel faktörlerdir.

Kişide genetik yani ailesel yatkınlık varsa buna negatif çevre faktörleri de eklenirse hücrelerin normal yaşam döngüsü bozulur, ölmesi gereken hücreler anormalleşerek sayısız şekilde çoğalır ve kolon kanserlerinin öncüsü olan adenomatöz poliplere dönerler. Kanser yapıcı genler nedeniyle de kanserleşmeye başlarlar.

KOLON KANSERLERİNİN RİSK FAKTÖRLERİ NELER?

Ülseratif kolit ya da Crohn hastalığı bulunması

Aşırı alkol tüketimi

Obezite

Kırmızı etten zengin lif meyve sebze ve kalsiyumdan fakir beslenme

Kişinin 50 yaş ve üzeri olması

Ailede kolon ve rektum kanseri hikayesi bulunması

Kişinin kendisinde yumurtalık rahim meme kanseri olması

Kalın bağırsakta önceden var olan polipler

Ailesel polipozis durumları

KOLON KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?



Anal yoldan tek başına kan veya kanla karışık gaita gelmesi

Karında ağrı ve ele yumru gelmesi

Demir eksikliği kansızlığı başlaması (Daha önceden var olan basura bağlı yakınmalarla karıştırılabilir)

Bağırsak alışkanlıklarının ve dışkının şeklinin değişmesi

KOLON KANSERLERİNİN TEDAVİSİ NASIL

Kolon kanserlerinin tedavisi cerrahi yani kanserli dokunun vücuttan çıkarılmasıdır. İleri evrelerde kemoterapi ve radyoterapi yapılır.