Kolonu patlayan 5 katlı bina mühürlendi

Bahçelievler'de bodrum katındaki bir kolonu patlayan 5 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi. ​​​​Zabıta ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

KAYNAK: AA
Kolonu patlayan 5 katlı bina mühürlendi

İstanbul'un Bahçelievler semtinde 5 katlı bina tahliye edildi.​​​​

Gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 13. Sokak'ta 5 katlı binanın bodrumunda bulunan marangoz atölyesindeki bir kolon patladı. Kolondan düşen betonlar atölyeye yayıldı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine Bahçelievler Belediyesi ekipleri apartmanda inceleme yaptı.

aa-20230921-32207131-32207122-bahcelievlerde-kolonu-patlayan-5-katli-bina-muhurlendi.jpgAPARTMAN MÜHÜRLENDİ

Binada oturanları tahliye eden ekipler, risk bulunduğu gerekçesiyle apartmanı mühürledi. Bazı bina sakinleri belediye tarafından otellere yerleştirilirken, bazıları da kendi imkanlarıyla yakınlarının yanına gitti.

Zabıta ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

aa-20230921-32207131-32207124-bahcelievlerde-kolonu-patlayan-5-katli-bina-muhurlendi.jpg

aa-20230921-32207131-32207126-bahcelievlerde-kolonu-patlayan-5-katli-bina-muhurlendi.jpg

Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
KLM uçağı balonla çarpıştı. Büyük tehlike atlattı Dünya
KLM uçağı balonla çarpıştı. Büyük tehlike atlattı
Meta mavi tik için yüzde 100 zam istiyor Teknoloji - Otomotiv
Meta mavi tik için yüzde 100 zam istiyor
Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu Güncel
Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu
Eski Beşiktaşlı Tabata 42 yaşında transfer oldu Spor
Eski Beşiktaşlı Tabata 42 yaşında transfer oldu
Hastanın rahminden karpuz büyüklüğünde çıkan doktorları şok etti Sağlık
Hastanın rahminden karpuz büyüklüğünde çıkan doktorları şok etti
Kira zammına pankart asarak isyan etti Güncel
Kira zammına pankart asarak isyan etti
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı