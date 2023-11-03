Kolonya içen şahıs hastanelik oldu

Polis, olay yerinde boş kolonya şişesi buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kolonya içtiği iddia edilen şahıs yarı baygın bulundu

Olay, Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, R.İ. (59) adlı şahıs, bir şişe kolonya içti. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri, şahsı yarı baygın vaziyette buldu. Şahıs, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı

Muratlı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan R.İ.'nin zehirlenme şüphesiyle müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede ise boş kolonya şişesi buldu. Olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.