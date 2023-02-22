Ölene kadar koltuğunu bırakmak istemeyen politikacılar, yöneticiler için özel tasarlandı. Müjdeler olsun

Türkiye peş peşe gelen depremlerle sarsıldı. Depremlerin ardından bölgeye ulaşmayan ekipler ve yardım malzemelerinin yetersizliği can kaybının artmasına neden oldu. Yaşanılan felakette AFAD ve Kızılay'daki yetersizlikler kadar, AKP döneminde 9'uncusuna hazırlanan imar afları, depreme dayanıklı diye satılan çürük binalar, yetkililerin sekteye uğrattığı yardımlar, usulsüzlükler, kayıp depremzede çocuklar, iktidar cephesinden gelen çelişili açıklamalar da konuşuldu. Depremin 17'nci gününde can kaybı 42 bini aştı ve bunca skandala rağmen tek bir yetkili istifa etmedi.

"ÖLENE KADAR KOLTUĞUNU BIRAKMAK İSTEMEYENLER İÇİN"

Yetkililerin istifa etmemesi sosyal medyada tepki topladı. Tabut şeklinde bir koltuğun fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma "Ölene kadar koltuğunu bırakmak istemeyen politikacılar, yöneticiler için özel tasarlandı" notunu düştü.

Çorlu Tren kazasında, Soma maden faciasında, Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarında, korona virüs salgınında olduğu gibi iktidar cephesi en ufak bir özeleştiri yapmadı. Aksine AHBAP gibi yardıma koşan gönüllüleri hedef aldı.

Türkiye'de on binlerce can kaybı dahi istifa getirmezken dünyada durum çok farklı.

Japonya'da 11 Mart 2011'deyaşanan 9 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen tsunami 24 bin kişinin ölümüne neden oldu. Felaketin ardından eleştirilen Japonya Başbakanı Naoto Kan istifa etti.

BULGARİSTAN'DA TRAFİK KAZASI 3 BAKANIN İSTİFASINI GERİRDİ

Bulgaristan'da 2018 'de 17 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Bölgesel Geliştirme Bakanı Nikolay Nankov ve İçişleri Bakanı Valentin Radev istifa etti.

Kosta Rika'da 27 Kasım 2009'da, 5 kişinin öldüğü köprü çökmesi sonrası Ulaştırma Bakanı Karla Gonzales görevini bıraktı.

İsveç Ulaştırma Bakanı Maria Borelius, evinde sigortasız dadı çalıştırdığı için istifasını verdi.

Mısır Ulaştırma Bakanı Rashad al-Mateeni, 50 kişinin öldüğü tren kazası sonucu istifa etti.

SÜPERMARKET ÇATISI ÇÖKTÜ, BAŞBAKAN İSTİFASINI VERDİ

Letonya'da Kasım 2013 yılında yanlış tasarımdan dolayı süpermarketin çatısı çöktü. Market enkazında 54 kişi yaşamını yitirdi. Başbakan Valdis Dombrovskis “Benim de sorumluluğum var” diyerek istifasını verdi.

Makedonya 'da gölde tekne faciası sonucu 15 turist yaşamını yitirince, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Mile Janakieski istifa etti.

Güney Kore Başbakanı Chung Hong Won, feribot faciasında 300'den fazla kişinin kaybolması ve hayatını kaybetmesi sonucu istifa etti.

Hayatını kaybeden yakınının engelli kartını kullandığı tespit edilen Avusturya Halk Partisi politikacılarından Norbert Kapeller ve elektrik faturalarının kabarık gelmesi protesto edilen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da istifa eden devlet yöneticileri arasında yer aldı.

Japon Adalet Bakanı Midori Matsushima da bir festivalde, seçim yasalarını ihlal ederek, üzerinde siyasi görüşlerinin bulunduğu yelpaze dağıttırdığı için görevinden ayrıldı.