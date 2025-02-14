Koltuk değnekli dilenci zabıtayı görünce depara kalktı

Kaynak: İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hasta ve sakat numarası yaparak koltuk değneğiyle dilenen şahıs, zabıta ekiplerini görünce koşmaya başladı.

Karasu ilçe merkezinde eline aldığı koltuk değneğiyle sakat numarası yaparak insanların duygularını istismar eden dilenci zabıtadan kaçamadı.

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Sakat ve hasta rolü yaparak dilenen şahıs, zabıta ekiplerini görünce bir anda adeta koşucuya döndü.

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Yürümekte zorluk çeken şahsın, elindeki değnek ile birlikte hızla koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ekipler, peşine düştükleri dilenciyi bir süre sonra yakaladı. Üzerinden bir miktar para çıkan dilenciye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı.

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