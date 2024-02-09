Koltuklar nasıl temizlenir?

Kaynak: Haber Merkezi Osmancan Erok
Koltuklar nasıl temizlenir?
Hiç birimizin fark etmediği ama aslında ok fazla kiri tozu içinde barındıra eşyadır koltuklarımız.

Peki bu koltuklarımızı nasıl temizliyoruz. Yeteri kadar hijyen oluyor mu?

İşte size işinizi kolaylaştıracak harika bir püf nokta…

Bu yöntemle koltuklarınız tertemiz olacak mis gibi kokacak.

Eğer elektrik süpürgeniz yoksa ve koltuklarınızın tozunu almanız gerekiyorsa, şu yöntemi uygulayın. Tozunu alacağınız eşyanın üstüne nemli bir bez yayın, beze sopa ile vurarak tozunu iyice çıkarın. Çıkan toz nemli beze yapışacak ve böylece hem odanız tozlanmaz, hem de eşyalarınız tertemiz olur.

Süpürge yardımıyla temizlik yapacaksanız eğer süpürgenizin en güçlü seçeneği ile koltuğunuzun tüm yüzeyini vakumlama ile süpürün.

Ardından nemli bir bezle tozunu alın. Artık sabunlu su ile koltuk temizliğinizi yapabilirsiniz.

Koltuk temizliğinde deterjan seçimi kadar bez seçimi de oldukça önemlidir. Lekeli bölgeler için mutlaka koltuk kumaşına zarar vermeyen sert bir silme sünger kullanılmaya özen gösterin.

Koltuk silme bezinin leke bırakmamasına ve mikrofiber özelliğe sahip olmasına da dikkat edin.

Evde koltuk temizliğinde koltuk yeteri kadar durulanmazsa ve doğru bir şekilde silinmezse koltuklarda kötü bir koku oluşacaktır. Özellikle lifle koltuk silindiğinde rahatsız edici bir koku yayacaktır.

Kolay gelsin…

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