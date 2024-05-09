Komandolar Pamukkale'de kaybolan Polonyalı turistin cesedini buldu

Polonya’dan Türkiye’ye tatile gelen 75 yaşındaki Maria Latacz, dün Antalya’da kaldığı otelden ayrılıp Denizli’deki Pamukkale Ören Yeri’ne bir tur şirketinin gezisine katıldı. Pamukkale’yi bir süre gezen Latacz, Antik Havuz’da yüzdükten sonra kayboldu. Latacz’ı bulabilmek için bölgede arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama kurtarma çalışmaları sürerken, komandolar tarafından Latacz’in cansız bedeni bulundu. Latacz’in cesedinin bulunduğu Domuzçukuru mevkiindeki dere yatağına düşerek öldüğünün değerlendirildiği kaydedildi.

CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Turla gezmek için geldiği UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolan Polonyalı turist Maria Latacz'in komandolar tarafından bulunan cansız bedeni, savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin sonrasında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Latacz’in özel eşyalarını taşıdığı çantası da, yakınlarına teslim edilmek üzere jandarma ekipleri tarafından götürüldü. Jandarmanın olay yerinde gerçekleştirdiği ilk incelemeler esnasında, tek başına doğa yürüyüşü yapmayı sevdiği öğrenilen Latacz'ın düşerek yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Latacz'ın cansız bedeninin adli işlemlerin ardından ülkesi Polonya'ya gönderileceği belirtildi.