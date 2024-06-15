Komandolardan göz dolduran zeybek performansı

Kaynak: İHA
Komandolardan göz dolduran zeybek performansı

Bayburt'ta Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı komandoları tarafından sergilenen zeybek oyunu büyük beğeni topladı ve izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajı okundu ve ardından Teğmen Onur Öksüz tarafından Jandarma Komutanlığı'nın tarihçesi hakkında bilgiler verildi.

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Alandan alkışlarla ayrılan komandoların gösterisinin ardından mayın arama köpeği Özne, gösteri sundu. Özne'nin verilen komutlara uyumu, özellikle çocuklar tarafından büyük beğeni topladı.

Programın konuşmacısı İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, "Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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Vali Eldivan ise konuşmasında, "Jandarma Teşkilatımız, varlığıyla milletimize güven vermiştir. Kurulduğu günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü koruma ve kamu düzenini sağlama görevini layıkıyla yerine getirmiştir" ifadelerine yer verdi.

Protokol konuşmalarının ardından program, jandarma personelleri tarafından icra edilen canlı müzik dinletisiyle son buldu.

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