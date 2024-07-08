Komandoların Irak’ın kuzeyine indiği sahneler nefes kesti

Kaynak: İHA
Komandoların Irak’ın kuzeyine indiği sahneler nefes kesti

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava hücum harekatında Türk komandolarının zorlu arazi şartlarına tahliye halatı ile indiği anlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

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