Ünlü komedyen 'Antidepresan' şarkısını yıldızlar geçidine çevirdi

Komedyen Sefa Doğanay, taklit yeteneğini kullanarak şarkı söylediği videoyu sosyal medya hesabında yayınladı.

Komedyen Seda Doğanay, Mert Demir ve Mabel Matiz’in ‘Antidepresan’ isimli şarkısını taklit yeteneğini kullanarak Seda Sayan Yıldız Tilbe Bülent Ersoy ev daha pek çok sanatçının sesiyle yorumladı.

O anları kayıt altına alınan Doğanay, videoyu sosyal medya hesabında yayınladı. Doğanay’ın paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip, beğenildi.