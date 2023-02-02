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Ünlü komedyen 'Antidepresan' şarkısını yıldızlar geçidine çevirdi

Komedyen Sefa Doğanay sosyal medya hesabından son zamanlarda gündemden düşmeyen ‘Antidepresan’ şarkısını söyledi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 08:41
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Komedyen Sefa Doğanay Antidepresan şarkısını yorumladı

Ünlü komedyen 'Antidepresan' şarkısını yıldızlar geçidine çevirdi
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Komedyen Sefa Doğanay, taklit yeteneğini kullanarak şarkı söylediği videoyu sosyal medya hesabında yayınladı.

 

Komedyen Seda Doğanay, Mert Demir ve Mabel Matiz’in ‘Antidepresan’ isimli şarkısını taklit yeteneğini kullanarak Seda Sayan Yıldız Tilbe Bülent Ersoy ev daha pek çok sanatçının sesiyle yorumladı.

O anları kayıt altına alınan Doğanay, videoyu sosyal medya hesabında yayınladı. Doğanay’ın paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip, beğenildi.

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