Komisyon, Öcalan ile görüşecek mi? Son kulis dikkat çekti

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, kasım ayı ile birlikte yasal sürece ilişkin çalışmalar başlaması bekleniyor. Komisyonun, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceği gündemdeki yerini koruyor.

Komisyonun, ekim ayı içinde üç dinleme toplantısı daha düzenlendikten sonra kasım ayı ile birlikte yasal sürece ilişkin çalışmalara başlaması bekleniyor.

ABDULLAH ÖCALAN DİNLENECEK Mİ?

Türkiye gazetesinin haberine göre komisyonun, Öcalan ile görüşmesi konusu henüz gündemde değil. Kaynaklar, Komisyonun Öcalan’dan yeni bir açıklama yapılmasına gerek görmesi halinde böyle bir temasın olacağına işaret etti. "Böyle bir temas şu an için gerekmiyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

