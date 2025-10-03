Ahmet Hakan bombayı patlattı! 'Önümüzdeki günlerde...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yıllar sonra yan yana geldiği kareye yorum yağmaya devam ediyor.

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NA ELEŞTİRİ YAĞDI

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tarafına DEM Eş Başkanlarını diğer tarafına da Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı alması dikkat çekti.

Görüntünün sosyal medyaya düşmesiyle "Altılı Masa" da yer alan Davutoğlu ve Babacan'a eleştiri yağmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan'ın bir araya geldiği fotoğrafa yandaş Cem Küçük'ün “Bu fotoğraf yeni dönemin siyasi kurgusunun işareti olabilir” değerlendirmesinin ardından dikkat çeken bir yorum da yandaş Ahmet Hakan'dan geldi.

Cem Küçük'ten bomba açıklama! Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan yıllar sonra yan yana geldi

Hakan'ın " "Bu fotoğraf karelerinde asgari ya da azami medeni bir ilişki var. Niye bu kadar büyütülüyor ki" denilebilir. Ama kazın ayağı öyle değil." değerlendirmesi dikkat çekti.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE..."

Hakan "Bu fotoğraflar siyasetin önümüzdeki günlerde alacağı yeni şekle yönelik çokça ipucu barındırıyor" diyerek oluşabilecek yeni ittifakı işaret etti.

DEM’lilerle Erdoğan arasındaki sıcaklığa dikkat çeken Hakan, Davutoğlu ve Babacan’ın Erdoğan karşısında mahçup durduğunu iddia etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın ise bir aile büyüğünün elini sıkar gibi Erdoğan’ın elini sıktığını öne sürdü.

"Her bir fotoğraf karesi... Sayfalarca yapılacak siyasi analize, saatlerce anlatılacak gelecek öngörülerine bedel" diyen Hakan şöyle yazdı:

"Memleket siyasi kutuplaşmış olmasa, siyasette yeni ittifak arayışları söz konusu olmasa, iktidarın yeni anayasa beklentisi olmasa...

'Bu fotoğraf karelerinde asgari ya da azami medeni bir ilişki var. Niye bu kadar büyütülüyor ki' denilebilir.

Ama kazın ayağı öyle değil.

DEM'lilerle Erdoğan arasındaki sıcaklık... Davutoğlu ve Babacan'ın Erdoğan karşısındaki mahcubiyeti... Fatih Erbakan'ın bir aile büyüğünün elini sıkar gibi Erdoğan'ın elini sıkması...

Bütün bunlar, siyasetin önümüzdeki günlerde alacağı yeni şekle yönelik çokça ipucu barındırıyor.

Hiçbir ipucu barındırmasa bile doğal olarak böyle yorumlanıyor.

Her bir fotoğraf karesi...

Sayfalarca yapılacak siyasi analize, saatlerce anlatılacak gelecek öngörülerine bedel.

Bu fotoğraflara bakarak söylenebilecek yedi şey

FOTOĞRAF karelerinde...

Erdoğan ve Bahçeli var.

DEM'in ileri gelenleri var.

Davutoğlu ve Babacan var.

Yeni Yol ve İYİ Parti var.

Bir tek CHP yok.

Buna rağmen...

'Bu fotoğraflar, CHP'nin dışarıda bırakıldığının kanıtıdır' diyemiyoruz.

Sonuçta CHP Meclis'e geldi de 'Sen kareye giremezsin' denmedi.

CHP, Meclis'i boykot etmeseydi.

Muhtemelen Özgür Özel de fotoğraf karelerinde baş köşede yer alacaktı.

CHP'nin boykot kararı, 'CHP dışlanıyor' algısının en büyük nedeni gibi.

Ben CHP'nin yerinde olsam, daha stratejik davranır, böyle bir algının doğmasının önüne geçerdim."

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel dün yaptığı açıklama resepsiyona katılmamalarının nedeninin CHP'ye yapılan operasyonlar ve tutuklu bulunan CHP'li belediye başkanları olduğunu söyledi. Özel "Erdoğan'a açıkca soruyorum. Sen belediye başkanı iken bu suçlamalar sana yapılıyordu. Sana yapılanları meslektaşlarımıza nasıl reva görüyorsun? Biz de resepsiyonda yer almayız." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den, Erdoğan'a sert F-35 çıkışı! 'Nasıl merak etmiyorsun'