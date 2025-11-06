TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri, CHP’li milletvekillerinin protestosuyla başladı.

CHP Grup Sözcüsü Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “En kötüsü geride kaldı” sözlerini eleştirdi. Ağbaba, komisyona “papağan” resminin yer aldığı döviz getirdi.

Veli Ağababa, Şimşek'e PTT pulu gösterdi, "en büyük parayla bunu alamıyoruz" dedi

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin bir süredir Mehmet Şimşek’i hedefe alması dikkat çekiyor. Yeni Şafak’ın Şimşek’i hedef aldığı manşetleri bir kolaj haline getiren Veli Ağbaba komisyonda, "Bu manşetleri gören Mehmet Şimşek’i CHP’nin bakanı sanar. Kendi medyası bile Mehmet Şimşek’in, iktidarın uygulamış olduğu siyasete inanmıyor. Türkiye’nin, iktidarın hali bu. Birbirlerine girmiş durumda" yorumunda bulundu.