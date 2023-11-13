Komşu katiline müebbet talebi

Beyoğlu’nda 66 yaşındaki komşusu Mevlüde Aluçlu’nun kolundaki bileziği yağmalayıp boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen sanığın davasında sona gelindi. Savcılık, sanığın yağmaladığı bileziği kuyumcuda bozdurduğunu, delilleri karartmak için öldürdüğü kadına gidip sarıldığını ve telefonunu arayıp kendisi açarak delil üretmeye çalıştığını aktardı. Ayrıca sanığın 2 ayrı suçtan müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

KAYNAK: İHA
Komşu katiline müebbet talebi

Beyoğlu’nda 22 Ekim 2022’de evine gittiği komşusu Mevlüde Aluçlu’nun (66) kolundaki bileziği yağmaladığı ve boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen sanık Baran Ünal’ın (27) yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Baran Ünal hazır bulundu. Duruşmaya vefat eden Mevlüde Aluçlu’nun müşteki ailesi ile tarafların avukatları da katıldı.

BİLEZİĞİ ZORLA ALIP BOĞAZINI KESTİĞİ ANLATILDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Baran Ünal’ın 22 Ekim 2022’de saat 12.42 sıralarında çalıştığı iş yerinden ayrıldığını, 12.50 sıralarında Mevlüde Aluçlu’nun evine geldiğini, 13.49 sıralarına kadar evde kaldığını ve o sırada evde Aluçlu’nun kolundaki bileziği zorla alarak boğazını kesici aletle birden çok kez kesmek suretiyle öldürdüğünü aktardı.

YAĞMALADIĞI BİLEZİĞİ KUYUMCUDA BOZDURDUĞU BELİRTİLDİ

Açıklanan mütalaada, sanık Ünal’ın bileziği yağmalayıp Aluçlu’yu öldürdükten sonra iş yerine döndüğü, tanık beyanına göre ise iş yerine geldiğinde çok panik, tedirgin ve korku halinde olduğu belirtildi.

Mütalaada, sanık Ünal’ın bir süre sonra peçeteyle masanın üzerine Aluçlu’ya ait bileziği çıkarıp koyduğu, daha sonra patronuna yağmaladığı bileziği bozdurmak için bir kuyumcu sorduğu, sonrasında kuyumcuya giderek bileziği bozdurduğu kaydedildi.

DELİLLERİ KARARTMAK İÇİN TEKRAR EVE GİDEREK SARILDIĞI AKTARILDI

Sanık Ünal’ın bileziği bozdurduktan sonra patronunu arayarak komşusu Mevlüde Aluçlu’nun öldürüldüğünü ve onu görmek için izin istediğinin aktarıldığı mütalaada, tekrar Aluçlu’nun evine giderek delilleri karartmak için ona sarıldığı, cinayetten sonra tırnaklarını kestiği ve alkolle yıkadığı belirtildi.

ÖLENİN TELEFONUNU ARAYIP KENDİSİ AÇARAK DELİL ÜRETMEYE ÇALIŞTIĞI AKTARILDI

Açıklanan mütalaada ayrıca sanık Ünal’ın, Mevlüde Aluçlu’yu öldürdükten sonra kendi telefonundan Aluçlu’nun telefonunu arayarak telefonu kendisinin açtığı, böylece Aluçlu’nun yaşadığı zannını, telefona cevap verenin Aluçlu olduğunu düşündürerek cinayeti kendisinin işlemediğine dair delil üretmek olduğu kaydedildi.

MÜEBBET İLE 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ


Mütalaada sanık Ünal’ın ‘kasten öldürme’ ve ‘konutta silahla yağma’ suçundan müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Duruşmada müştekiler Mehmet Aluçlu ile Zeliha Yaman, sanık Ünal’ın cezalandırılmasını talep ettiler. Ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Türk Futbolundaki skandalı açıkladı. 'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı
Şansal Büyüka Türk Futbolundaki skandalı açıkladı. 'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Son Haberler
Osmanlı döneminin şif kaynağı neydi Şifalı Bitkiler
Osmanlı döneminin şif kaynağı neydi
Dilek Taşı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Dilek Taşı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?
İşte Kim Milyoner Olmak İster’deki 5 milyonluk soru. Bu soruyu bilemedi Gündem
İşte Kim Milyoner Olmak İster’deki 5 milyonluk soru. Bu soruyu bilemedi
Bambaşka Biri 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman? Magazin
Bambaşka Biri 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman?
Ev sahiplerinin yeni yöntemi pes dedirtti. Kiralık dairede şeytanın aklına gelmeyecek oyun (patlak) Ekonomi
Ev sahiplerinin yeni yöntemi pes dedirtti. Kiralık dairede şeytanın aklına gelmeyecek oyun (patlak)
Yatak odasında karnından tüfekle vuruldu Gündem
Yatak odasında karnından tüfekle vuruldu