Komşu kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Komşu kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Ankara'da çıkan komşu kavgası katliama dönüştü. Kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Keçiören'de gece yarısında komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
Aktarılan bilgilere göre olay Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta gerçekleşti. Anlatılanlara göre birkaç gündür kavgalı olan komşular arasında gece saatlerinde yeniden kavga çıktı.

aw274355-01.jpg

Olayda M.E. komşularına silahla ateş ederek M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'yi vurdu. Binadaki diğer komşuların yaptığı ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayda vurulan Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgilini inceleme başlattı.

İlgili Haberler
Maymun çiçeği virüsü geliyorum diyor. 5 adımda korunun
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Kayıp öğretmenden acı haber. Olayı kredi kartı çözecek
Eski Rum Bakandan yıllar sonra gelen itiraf: Türk çocukları katledildi
Hamas, İsrail'in yeni ateşkes şartlarını reddetti
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
Öne Çıkanlar
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Son Haberler
Maymun çiçeği virüsü geliyorum diyor. 5 adımda korunun Sağlık
Maymun çiçeği virüsü geliyorum diyor. 5 adımda korunun
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir Ekonomi
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Kayıp öğretmenden acı haber. Olayı kredi kartı çözecek Yerel Haberler
Kayıp öğretmenden acı haber. Olayı kredi kartı çözecek
Spor dünyasının acı günü. Bekir Yunus Uçar yaşamını yitirdi Spor
Spor dünyasının acı günü. Bekir Yunus Uçar yaşamını yitirdi
Eski Rum Bakandan yıllar sonra gelen itiraf: Türk çocukları katledildi Dünya
Eski Rum Bakandan yıllar sonra gelen itiraf: Türk çocukları katledildi
Salda Gölü’ne giren genç geri dönemedi Yerel Haberler
Salda Gölü’ne giren genç geri dönemedi