Komşu kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Keçiören'de gece yarısında komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre olay Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta gerçekleşti. Anlatılanlara göre birkaç gündür kavgalı olan komşular arasında gece saatlerinde yeniden kavga çıktı.

Olayda M.E. komşularına silahla ateş ederek M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'yi vurdu. Binadaki diğer komşuların yaptığı ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayda vurulan Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgilini inceleme başlattı.

