Komşu kavgasında yumruk atılan kadın bayıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Komşu kavgasında yumruk atılan kadın bayıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da komşu kavgası sırasında yere düşen adam, kalkınca yaşlı kadına yumruk attı. Aldığı darbe yüzünden yere düşen kadın yerden uzun süre kalkamadı. Kavga, polislerin gözleri önünde dakikalarca sürdü. Polisler kızgın kalabalığı güçlükle ayırabildi.

Yaşlı kadına böyle yumruk attı

Gaziosmanpaşa'da, komşular arasında çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. Olay yerine polis çağırıldı.Emniyet ekipleri olayı yatıştırtmaya çalışırken, bir anda gerginlik arttı, tekmeler yumruklar havada uçuştu.

Kavga sırasında yere düşen bir adam ayağa kalktığında olayı tarafı olduğu öğrenilen yaşlı bir kadına öyle bir yumruk attı ki, kadın yere düştü. Yaşlı kadın aldığı darbe nedeniyle dakikalarca yerde yattı. Polis,yaşlı kadına yumruk atan kişiyi gözaltına aldı. Kavga sırasında cep telefonlarının kameraları kayıttaydı.

Gaziosmanpaşa'daki olay Karayolları Mahallesi Galeri Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre; komşu oldukları öğrenilen taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Olay yerine polis çağırıldı. Polisler de kavgayı yatıştırmakta güçlük çekti. Olay yatıştığı zannedilirken, ibr anda ortalık yine karıştı.

Kavga sırasında bir kişi, koşarak saldırmak istediği komşusu ve yakınları tarafından yumruk ve tekmelerle darbedildi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, yeniden olaya müdahale ederek, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada yerden kalkan kişi, komşusunun yakını olduğu öğrenilen yaşlı bir kadına yumruk attı. Yaşlı kadın, aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. Kadının yakınları sinir krizi geçirirken, yumruk atan kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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