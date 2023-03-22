Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözü halk arasında sıklıkla kullanılan atasözlerindendir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, komşu komşunun külüne muhtaçtır ne demek? Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir?

Atasözleri ve deyimler, büyükler tarafından söylenmiş ve yüzyıllar boyu nesilden nesle aktarılmış olan sözlü miraslardır. Atasözleri genelde bir konu hakkında ders çıkarmayı ve bir durumu daha farklı, mecazi anlatmaya dayalıdır.

‘KOMŞU KOMŞUNUN KÜLÜNE MUHTAÇTIR’ ATASÖZÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözü, yardımlaşma ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu vurgular. Bu atasözünde geçen ''kül'' ifadesi, yapılacak en ufak bir yardımın bile komşuluk ilişkilerini geliştireceği anlamına gelir.

Komşu Komşunun Külüne Muhtaçtır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

''Yardıma ihtiyacınız olursa bizi arayabilirsiniz, sonuçta komşu komşunun külüne muhtaçtır.''

Komşu Komşunun Külüne Muhtaçtır ile Eş Anlamlı Atasözleri

1- ''Ev alma komşu al.''

2- ''Birlikten kuvvet doğar.''

3- ''Bir elin nesi var iki elin sesi var.''

4- ''Nerede dirlik orada birlik.''