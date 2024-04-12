Komşu ülkede bebek krizi. Başbakana göre saatli bomba

Yunanistan'da doğum oranları son 92 yılın en düşük seviyesinde ve hükümet bu soruna çözüm bulmak amacıyla yeni önlemler almak için kolları sıvadı.

Avrupa'nın en düşük doğum oranına sahip ülkelerinden olan Yunanistan'da 2022’de son 92 yılın en düşük doğum oranı görüldü ve resmi olmayan ilk veriler, 2023’te de bir başka düşüşü ifade ediyor.

Yıllarca süren kemer sıkma politikalarına, göçe ve gençler arasında değişen tutumlara neden olan borç krizi, ülkede doğurganlığın azalmasının en önemli faktörleri arasında yer alıyor.

EKONOMİK REFAHA TEHDİT

Avrupa'nın büyük bir kısmı halihazırda, doğum oranlarındaki düşüşle mücadele çalışmaları yapıyor. Uzmanlara göre bu, uzun vadeli ekonomik refahı tehdit edecek bir unsur olarak görülüyor.

Yunanistan ise bu durumun en çarpıcı şekilde kendini gösterdiği Avrupa ülkeleri arasında bulunuyor. Bazı kasabalarda yıllardır tek bir doğum bile görülmedi. Yetkililer, hükümetin mayıs ayında doğum oranlarını arttırmak amacıyla yeni önlemler almayı planladığını belirtti.

Yetkililere göre plan, aileler için nakit yardımları, gençler için uygun fiyatlı konutlar, mali teşvikler ve göçmenlerin iş gücüne dahil edilmesi gibi önlemleri kapsıyor.

Benzer önlemler daha önce diğer Avrupa Birliği ülkelerinde da alındı fakat başarılı olmadı. Demografi uzmanları Yunanistan'da da yakın bir sonuç bekliyor.

KASABALARDA ÇOCUK KALMADI

Nüfus sayımı verileri kapsamında, ülkenin en yoksul belediyelerinden biri olan Kumçiftliği'nin (Orestiada) nüfusu 2011 ile 2021 yılları arasında yüzde 16 oranında azalış gösterdi. Buraya bağlı Çirmen (Ormenio) köyünün muhtarı Stratos Vasiliadis, köyün eskiden çocuklarla dolu olduğunu fakat şimdi 300 sakinin üçte ikisinin 70 yaşın üzerinde olduğunu belirtiyor.

Borç kriziyle gündemde olan Yunanistan ekonomisi son yıllarda toparlanma gösterdi ama Başbakan Kiryakos Miçotakis'e göre, düşen doğum oranları emekli maaşları için "saatli bir bomba" ve ülke için de "ulusal bir tehdit" teşkil ettiğini ifade etti.

Yüz binlerce genç ülkeyi terk ederken, kalanlar da enflasyon ve yükselen kiralar sebebiyle emlak piyasasının dışına itilmiş durumda. Birçoğu ise 30'lu yaşlarında aileleriyle birlikte yaşıyor.