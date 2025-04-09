Komşuda grev ulaşımı vurdu

Yunanistan'da artan yaşam maliyetleriyle mücadelede yüksek maaş talep eden işçilerin 24 saatlik greve gitmesi sonucu ülkede ulaşım durdu.

Yunanistan'da, artan yaşam maliyetleriyle başa çıkabilmek için daha yüksek ücretler talep eden ülkenin en büyük iş sendikaları greve gitti. Yunanistan'da işçilerin grev kararının ardından ulaşım durdu. Bir günlük grev nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiği ülkede uçak ve tren seferleri de durdu. Ülke genelinde tren seferleri dururken, başkent Atina'daki otobüs ve metro çalışanları da iş bırakma eylemi yaptı.

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, 24 saatlik grev nedeniyle ülkede askeri uçuşların yanı sıra yalnızca sağlık, arama-kurtarma ve insani yardım hizmetlerinin verileceği duyuruldu.

Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada ise, bugün 23.59'a kadar Yunanistan varışlı ve kalkışlı hiçbir seferin yapılmayacağı belirtildi.

En az 290 milyar euroluk kurtarma paketleri karşılığında maaş ve emekli aylıklarında sık sık kesintilerin yaşanmasına neden olan 2009-2018 ekonomik krizinden çıkan Yunanistan'da işçi sendikaları artan gıda, elektrik ve konut maliyetleri nedeniyle pek çok hanenin geçim sıkıntısı çektiğini savunuyor. İki milyondan fazla özel sektör çalışanını temsil eden GSEE'den yapılan açıklamada, fiyatların son derece yükseldiği kaydedilirken "2019'a kıyasla yüzde 10 daha az mal satın alıyoruz" denildi.