Komşuda halk sandığa gitti

Yunanistan'da merakla beklenen genel seçimler için oy kullanma işlemleri başlıyor. Bugün 07.00-19.00 saatleri arasında 9 milyon 813 bin 595 kişinin katılacağı oy kullanma işlemleri kapalı parti listesi sistemiyle yapılacak.

Yeni Demokrasi Partisi (ND), Syriza Partisi, Yunanistan Komünist Partisi, Avrupa Gerçekçi İtaatsizlik Cephesi MeRA25 Partisi ve Yunanistan Çözümü Partisi'nin yarışacağı seçimlerde seçmenler oylarını bireysel adaylar yerine siyasi partilere verecek, parlamentodaki sandalyeler ise daha sonra partilerin aldıkları oy yüzdesiyle orantılı olarak belirlenecek.

TEMMUZ'A KADAR İKİNCİ BİR OYLAMA BEKLENİYOR

Yunanistan'da 2019 seçimlerinin galibi Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi yüzde 39,85 oy almıştı. Yapılan anketlerde ise bir partinin tek başına kazanabilmesi için yüzde 45'ten fazla oy alması gerektiği belirtildi. Yunanistan'daki genel seçimlerde açık bir kazananın çıkmaması ve siyasi partilerin bir koalisyon üzerinde anlaşamamaları sonucunda Temmuz ayına kadar ikinci bir oylama daha yapılması bekleniyor.

İKİ PARTİ KARŞI KARŞIYA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi Partisi ve ana muhalefet partisi olan Alexis Çipras'ın partisi Syriza seçimlerde karşı karşıya gelecek. Politikalarının gelir eşitsizliğini yeterince ele almadığını ve savunmasız gruplara yeterli desteği sağlamada başarısız olduğunu savunan ve ekonomik refah arayan seçmenler ND partisini başarısız olarak görüyor.

Şubat ayında yaşanan Tempi tren kazasında 57 genç hayatını kaybetmiş ve kaza sonrası yakınlarını kaybedenler tarafından Başbakan Kiryakos Miçotakis ile diğer bakanlar ve yetkililer hakkında dava açılmıştı. Öte yandan Syriza Partisi ise önceki seçimlerde verilen sözlerin tutulmaması ve geçmiş hükümet performansıyla tepki çekiyor.