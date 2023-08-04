Komşuda heyelan faciası. Ulusal yas ilan edildi

Komşu Gürcistan’ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı tatil beldesi Şovi’de, dün toprak kayması meydana geldi. Olay sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı. Yapılan açıklamada şuan için 11 kişinin hayatını kaybettiği, arama kurtarma çalışmaların devam ettiği ve ölü sayısının artabileceği bildirildi.

400 KİŞİLİK EKİP TARAFINDAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada. 400 kişilik ekip tarafından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken şuana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve sayının artabileceği de belirtildi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Şovi’deki çalışmaları yerinde takip eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, can kayıpları nedeniyle 7 Ağustos’un “ulusal yas” olarak ilan edildiğini açıkladı. Garibaşvili, bölgeden 210 kişinin kurtarılarak güvenli bölgelere nakledildiğini, yaklaşık 30 kişiye ulaşılmaya çalışıldığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarına ordunun de katılacağını söyledi.

Şovi’de dün meydana gelen heyelan nedeni ile bölgeye ulaşım yolları ve köprüler hasar görmüştü ve telefon bağlantıları kesilmişti. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sadece helikopterlerle ulaşabiliyor.