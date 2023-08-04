Komşuda heyelan faciası. Ulusal yas ilan edildi

Gürcistan’ın tatil beldesi Şovi’de heyelan meydana geldi. Yaşanan felakatte en az 11 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Komşuda heyelan faciası. Ulusal yas ilan edildi

Komşu Gürcistan’ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı tatil beldesi Şovi’de, dün toprak kayması meydana geldi. Olay sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı. Yapılan açıklamada şuan için 11 kişinin hayatını kaybettiği, arama kurtarma çalışmaların devam ettiği ve ölü sayısının artabileceği bildirildi.

400 KİŞİLİK EKİP TARAFINDAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada. 400 kişilik ekip tarafından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken şuana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve sayının artabileceği de belirtildi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Şovi’deki çalışmaları yerinde takip eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, can kayıpları nedeniyle 7 Ağustos’un “ulusal yas” olarak ilan edildiğini açıkladı. Garibaşvili, bölgeden 210 kişinin kurtarılarak güvenli bölgelere nakledildiğini, yaklaşık 30 kişiye ulaşılmaya çalışıldığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarına ordunun de katılacağını söyledi.

Şovi’de dün meydana gelen heyelan nedeni ile bölgeye ulaşım yolları ve köprüler hasar görmüştü ve telefon bağlantıları kesilmişti. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sadece helikopterlerle ulaşabiliyor.

milli-yas88.jpg

Öne Çıkanlar
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Son Haberler
Elon Musk Twitter'ın yeni özelliğini duyurdu Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk Twitter'ın yeni özelliğini duyurdu
Apple CEO'sundan yapay zeka açıklaması. Yıllardır üzerinde çalışıyorlarmış Teknoloji - Otomotiv
Apple CEO'sundan yapay zeka açıklaması. Yıllardır üzerinde çalışıyorlarmış
Fenerbahçe'den 'sahte forma' açıklaması. 7 milyon TL'lik ürüne el konuldu Spor
Fenerbahçe'den 'sahte forma' açıklaması. 7 milyon TL'lik ürüne el konuldu
İran'dan Türkiye'ye tırla sığınmacı taşıyordu. Tutuklandı Güncel
İran'dan Türkiye'ye tırla sığınmacı taşıyordu. Tutuklandı
Diyarbakır'da su tasarrufu için yeni önlemler. Yasaklar üst üste geliyor Güncel
Diyarbakır'da su tasarrufu için yeni önlemler. Yasaklar üst üste geliyor
Ukrayna, ortaklarından ne kadar mali destek aldığını açıkladı Dünya
Ukrayna, ortaklarından ne kadar mali destek aldığını açıkladı
Aydın'da iki ahşap ev küle döndü Güncel
Aydın'da iki ahşap ev küle döndü