Komşular arasında gürültü kavgasında silahlar ateşlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı sitede ikamet eden komşular arasında gürültüden dolayı çıkan bıçaklı silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Komşular arasında gürültü kavgasında silahlar ateşlendi

Olay saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ caddesindeki bir sitede meydana geldi. Sitedeki dairelerde alt alta ikamet eden iki aile arasında gürültü nedeniyle bugün kavga çıktı. Yaşanan olayda karakolda ifade veren aileler, evlerine dönünce bir daha tartıştılar.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt K. elindeki tabancayla komşuları Bülent K. (46), Ömer S. (35) ve Hikmet K.'ya (45) kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği Bülent K. ile Hikmet K. ağır yaralandı. Ömer S. ise bacağından bıçakla yaralandı.

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Yaralılar özel araç ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Bülent ve Hikmet K.'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Mevlüt K.'nın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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