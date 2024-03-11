Komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu. 3 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Yeşilbayır Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir süredir gürültü şikayeti nedeniyle sorun olan iki komşunun tartışma çıktı.

A.B. ve H.Ö. arasında çıkan tartışma üzerine olaya müdahil olan ve kimliği henüz belirlenemeyen A.B.’nin arkadaşı şahıs, H.Ö.’ye tüfekle ateş etmek isterken, yanlışlıkla kendi arkadaşı A.B’yi bacağından vurdu.

Şahıs daha sonra olay yerine gelen H.Ö.’nün kız kardeşi D.Ö. ve arkadaşı H.A.’yı da yaralarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kimliği belirsiz şüphelinin olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.