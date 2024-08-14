Komşular arasında kavgada kan aktı. 1 ölü 6 yaralı

Kaynak: DHA
Komşular arasında kavgada kan aktı. 1 ölü 6 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, aynı binada yaşayan iki aile arasında çıkan kavgada Yılmaz Fayiz hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, Şaban K., A.G., H.K., B.A., R.B. ve E.Ç. darp edilirken, Yılmaz Fayiz ise bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Yılmaz Fayiz, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi Şaban K. ile diğer 5 şüpheli gözaltına alındı.

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