Komşuların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: DHA
Komşuların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, komşular arasında arazi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 64 yaşındaki Ü.A.'nın ateş ettiği 45 yaşındaki Mehmet Ulupınar hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yolkonak köyünde meydana geldi. Ü.A. ile komşusu Mehmet Ulupınar, evlerinin önündeki arazi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. Ü.A.'nın tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet Ulupınar ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Mehmet Ulupınar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ulupınar’ın cenazesi savcılığın incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi’nin morguna konurken, Ü.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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