Komşuların feryadı! “Fatih evi yaktı anam!”

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya’nın Kepez ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 30 yaşındaki bir genç, annesiyle yaşadığı daireyi ateşe verdi. Dumanları gören komşular, anneyi arayarak haber verdi. “Fatih evi yaktı anam!

Antalya'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir genç, annesiyle yaşadığı apartman dairesinde yangın çıkardı. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangını fark eden komşuları, olay sırasında evde olmayan anneyi telefonla arayarak, "Yakacağım yakacağım dedi, en sonunda evi yaktı anam" sözleriyle kötü haberi verdi.

Yangın, Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Annesi Selma D. ile birlikte yaşayan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Fatih D.(30), evde yangın başlattı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, apartmanı kaplayan dumanı fark eden komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

"YANDI EV, MAHVOLDU"

Komşulardan Yadigar Çiçek, yangın anında anne Selma D.'yi arayarak durumu bildirdi. Çiçek, "Kızım, Fatih en sonunda evi yaktı anam. Polislere ben verdim numaranı. Söndürüyorlar. Yandı ev, mahvoldu. Doğalgazı falan kapattık. Milleti dışarıya tahliye ettik. Çok geçmiş olsun" dedi.

"YAKACAĞIM YAKACAĞIM BİNAYI YAKACAĞIM"

Gazetecilere de açıklamada bulunan Yadigar Çiçek, Fatih D.'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığını ve madde kullandığını iddia ederek, "Bu oğlunu çok seviyordu bu kadın. Bu çocuğu da yoldan nasıl olduysa bir senedir şaşırttılar. Bir senedir yazık madde kullanıyor. Hepimiz üzüldük. Ama bir haftadır da eşyaları koridora çıkardı. "Yakacağım yakacağım binayı yakacağım" dedi. En sonunda işte evi yaktı. Yazık günah, binamız doğal gazlı. 15 hane var, 50-100 kişi yaşıyoruz. Bir aydır sitenin etrafında bağırıyor çağırıyor. Annesine haber verdik. Annesi karakola gitmiş" ifadelerini kullandı.

Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, Fatih D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü

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