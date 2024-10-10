Komşuların kavgası cinayetle bitti

Kaynak: İHA
Komşuların kavgası cinayetle bitti

Iğdır’da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi’nde gerçekleşti. Anlatılanlara göre aynı bahçe içinde oturan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine adı öğrenilmeyen bir kişi Çerkez Eray’ı bıçaklayarak öldürdü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çerkez Eray olay yerinde yaşamını kaybederken zanlısı ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürerken Eray’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.

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