Komşusunun ağaçlarını kesti, 6 yıl hapsi istendi

Geçen yıl 16 Eylül'de Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Karakolu'nu arayan Mustafa Özcan, tedavi için Ankara'da olduğunu, Sefa Tatil Sitesi'nde yazlığı bulunduğunu, sitenin denetim kurulu başkanı E.Ç.'nin spiral makinesiyle yazlığının önündeki süs ağaçlarını kestiğini öğrendiğini belirterek, şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, şüpheli E.Ç.'yi elinde spiral makinesiyle ağaçları keserken yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde 6 süs ağacının kesildiği tutanakla kayıt altına alındı. E.Ç. jandarmadaki ifadesinde, söz konusu tatil sitesinde kat maliki ve denetim kurulu başkanı olduğunu, sitenin peyzaj planı olmadığını, Mustafa Özcan'ın müşterek alanı özel bahçesi gibi çevirdiğini, bu nedenle süs ağaçlarını spiral makinesiyle kestiğini söyledi.

6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili hazırlanan ve Manavgat 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, E.Ç.'nin 'Dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme' suçunu işlediğinden 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Olayla ilgili dava, Manavgat 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tarafların ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada ifade veren tutuksuz sanık E.Ç., sitede müşterek alanlar olduğunu belirterek, "Bina temeli dışındaki tüm alanlar müşterek alanlardır. Sitenin peyzaj planı olmadığı için binaların önündeki alanların şahsi kullanım amacı ile kapatılması, site planına ve ayrıca kat mülkiyeti kanununa aykırıdır. Müşteki ise binasının önündeki alanı özel bahçesi gibi çevirmiştir. Bu evin dışında sitede özel olarak çevrilmiş başka bir alan bulunmamaktadır. Bu hususta müştekiye sözlü ve yazılı ihtarlar göndermiştik. Olay tarihinde müşterek alandaki çalılık alanları temizliyordum. Kendime ait spiral makinesi ile müştekinin binasının önündeki çalılıkları kesmeye başladım. Evin yanında bulunan demir kapıyı müşterek alanda olduğu için ve şahsa ait olamayacağından söktüm ve yanında bulunan küçük süs ağaçlarını kestim. Olayda suç kastım yoktur. Ben sadece denetim kurulu başkanı olarak görevimi icra ettim" dedi.

'GÖREVİ, KURULU DENETLEMEKTİ'

Şikayetçi Mustafa Özcan ise "Suça konu yerde benim site içerisinde kendime ait evim ve bahçem bulunmaktadır. Binamın önündeki bahçe alanının bana ait olduğu hususu site yönetim planında yer almaktadır. Benim tapulu alanıma bahçem de dahildir. Olay tarihinde E.Ç. denetim kurulu başkanı olmuştu. Denetim kurulu olarak görevi, kurulu denetlemekti. Evlerin önündeki bahçelerle ilgili denetim sorumluluğu yoktur" diye konuştu. Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



'TEDAVİMİ YARIM BIRAKARAK YOLA ÇIKTIM'



Mustafa Özcan, yaptığı açıklamada, komşusunun kendisine telefon açmasıyla evinin önündeki 13 yıllık limon çamı ağaçlarının kesildiğini öğrendiğini söyledi. Mustafa Özcan, "O sırada sağlık sorunum nedeniyle Ankara'da bulunuyordum. Akşamüzeri komşumun telefon etmesiyle olayı öğrendim. Hemen jandarmayı aradım. Jandarma ekipleri geldiğinde E.Ç., 6 limon çamı ağacımı kesmiş, 7'ncisini kesmeye çalışıyormuş. Jandarma ekipleri suçüstü yapıp karakola götürmüş. Tedavimi yarım bırakarak hemen Ankara'dan yola çıktım, gece saat 02.30 sıralarında eve geldim. Gördüğüm manzara içler acısıydı" dedi.

'ÇOCUKLARIMI KESMİŞ'



Kesilen ağaçlara gözü gibi baktığını söyleyen Özcan, "Onların 13 yıldır bütün bakımlarını yaptım. Çocuğum gibiydi onlar. E.Ç. denilen şahıs benim çocuklarımı kesmiş. Suç duyurusunda bulundum. Savcılık olaya el koydu, hakkında dava açıldı. Mahkememiz devam ediyor" diye konuştu. Ağaçların kesilmesinin ardından yerlerine yenilerini diktiğini anlatan Mustafa Özcan, E.Ç. ile kendisine bu şekilde davranacak derecede bir husumeti olmadığını da belirtti.

(Kaynak: DHA)