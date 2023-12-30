Komşusunun evine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Ben size demedim mi diye bağırdı

Kaynak: İHA
Komşusunun evine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Ben size demedim mi diye bağırdı
İstanbul'da bir şahıs, evini dikizlediği iddiasıyla komşusunun evine mermi yağdırdı. Şahıs, gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Ardıçlı Mahallesi’nde yaşanan gece yarısı yaşanan olay, mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Olaya göre Samet isimli bir şahıs, önceden de tartıştığı komşularının evini gözetlediği iddiasıyla pompalı tüfekle komşusunun evine ateş etmeye başladı.

"BEN SİZE DEMEDİM Mİ"

Ateş ettiği esnada “Ben size demedim mi lan bu eve bakmayacaksınız diye. Sizi mermi manyağı yaparım” diyen şahsın alkollü olduğu öğrenildi.

Samet isimli şahıs, küfür ve hakaretler eşliğinde ateş etmeye devam ederken çevrede bulunan vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve şahıs gözaltına alındı. Şahsın küfürler ve tehditlerle ateş ettiği anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖZALTINA ALINIRKEN TEHDİT SAVURDU

Şahıs, polis aracına bindirilmek için evden çıkarıldığı esnada hala komşularına tehditler savurduğu anlar ise kameralara yansıdı.

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