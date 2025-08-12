Komşuya dehşeti yaşattı! Kapının anahtarını kopyaladı: 1,7 milyonluk sıfır araba aldı

Kaynak: DHA / İHA

Samsun Atakum’da yaşanan bir hırsızlık olayı ‘pes’ dedirten cinstendi. N.G, isimli kadının komşusunun evinin anahtarının yedeğini gizlice yaptırdı. Evde 1 milyon 300 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Çaldığı ziynet eşyası ile kendine sıfır bir otomobil aldı.

Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde oturan Enes B. (33) ve eşi Özge B.'nin (33), 5 Ağustos günü, evlerindeki 1 milyon 700 bin lira değerinde pırlanta ve altın ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin aynı apartmanda oturan ve yakın komşuluk ilişkileri bulunan N.G. isimli kadın olduğunu belirledi. Şüphelinin, ev anahtarının yedeğini anahtarcıda kopyalattığı, bu yöntemle içeri girdiği ve altınları aldığı belirlendi.

N.G.'nin evinde yapılan aramada, çalınan ziynet eşyalarının küçük bir kısmı ele geçirilirken, geri kalan altınları bozdurarak yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde sıfır kilometre otomobil aldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan N.G., emniyete götürüldü.

