Komünist Başkan İstanbul'un hangi ilçesine gözünü dikti ? Tunceli'yi bırakıyor

Onedio’nun haberine göre, yerel seçimlerin yaklaşması ile partilerin hangi il ve ilçelerde hangi adaylar ile belediye başkanlığı yarışına gireceği de belli olmaya başladı.

Türkiye’nin tek komünist belediye başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Tunceli Belediye Başkanlığını bırakacağı ve gözünü İstanbul’un en güzide ilçelerinden birisi olan Kadıköy’e diktiği Barış Yarkadaş tarafından iddia edildi.

TV100 yayında katıldığı programda yerel seçimlere ilişkin bir kulis bilgisi veren Yarkadaş, Maçoğlu’nun Türkiye Komünist partisinden Kadıköy Belediye Başkan adayı olacağını ifade etti.

Yarkadaş, Komünist Başkan hakkında 2 önce katıldığı yayında Maçoğlu’nun Tunceli’yi bırakıp İstanbul’un bir ilçesinden ya da İBB Başkanlığı için aday olacağını ifade ettiğini belirtip, şu an için bununla ilgili bir çalışma yürütüldüğünü ve durumun henüz tam olarak netleşmediğini söyledi.

TİP’TEN DE ADAY OLABİLİR

Yarkadaş’ın öne sürdüğü iddiaya göre Maçoğlu, partisi TKP’den ziyade TİP’ten de aday olabilir. Barış Yarkadaş TİP’in bu konu ile ilgili niyetli olduğunu ve çalışmalar yaptığını da öne sürdü.

Yarkadaş’ın öne sürdüğü iddiaya göre Fatih Mehmet Maçoğlu büyük bir ihtimal ile Sosyalist Meclisler Federasyonunun çatısı altında Türkiye Komünist Partisi’nin İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı olacak.