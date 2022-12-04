Sokaktan iki basamakla çıkılan bir giriş. Sağda dükkân sahibinin oturduğu bir masa. Masanın berisinde iki, belki de üç kişinin oturabileceği tahta sandalyeler. Girişin arkasında, camla ayrılan matbaa bölümü. Topu topu iki matbaa makinesinin sığabildiği daracık bir alan.

Beyazıt'tan Kumkapı'ya inen yokuşun baş taraflarındaki bu küçük dükkânın sahibi İlhan Egemen Darendelioğlu idi. 1963-1965 yıllarında sık uğradığım bu dükkâncıkta çoğu kez ayakta kalırdım.

İlhan Darendelioğlu, 1955 yılından beri çıkan aylık Toprak dergisinin sahibi idi. Ancak üçüncü hamur kâğıtla yayımlanabilen küçük boy dergi. Bir de 12x17 boyutlarında yani el kadar, yine üçüncü hamur kâğıda basılmış kitapçıklar: Hikmet Tanyu'nun Ziya Gökalp ve Türk Milliyetçiliği, Darendelioğlu'nun hazırladığı Türk Milliyetçilerinin Kalemiyle Atatürk, Zeki Velidî Togan'ın Türk Türkistan, Baymirza Hayıt'ın Komünist Emperyalizmi Karşısında Türkistan, Hasan Ferit Cansever'in Türkçülük Nedir, Şevket Kutkan'ın Kayı'nın Rüyası… Çoğu 40-50 sayfalık küçük kitaplar. Arka kapakta fiyatları yazıyor: 125 kuruş. Yalnız Tanyu'nun kitabı 110 sayfa olduğu için 250 kuruş.

1979 yılında Komünistlerin pusu kurup katlettiği İlhan Darendelioğlu'nun bu kitapçıklar ve aylık dergi ile geçimini sağlamadığı muhakkak. İki matbaa makinesinde bastırdığı davetiye, kartvizit gibi şeylerle geçimini sağlıyordu.

Son zamanlarda birçok kimsenin konuştuğu Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucusu ve başkanı işte bu küçük dükkânın sahibi olan İlhan Darendelioğlu idi.

Aslında üç ayrı dernek vardır. Birincisi 1948 yılında kurulan Zonguldak Komünizmle Mücadele Derneği. 1950'lerin başlarında birkaç faaliyeti bulunan bu derneğin aktif üyelerinden biri Atsız'ın kardeşi Nejdet Sançar. 1944'teki Irkçılık Turancılık davalarından dolayı işsiz kaldığı için o yıllarda eşinin tayin edilmiş olduğu Zonguldak'ta yaşayan Sançar.

İkinci dernek 1956'da İstanbul'da kurulan Komünizmle Mücadele Derneği'dir. İşte bu derneğin başkanı Darendelioğlu idi. Yönetiminde Altan Deliorman gibi birkaç Türkçünün bulunduğu bu dernek 1960 ihtilaline kadar sürmüş fakat etkili olamamıştır.

1963'te İzmir'de kurulan Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği'nin başkanı İzmir Türkçülerinden Nejat Pala'dır. 1965'te İlhan Egemen Darendelioğlu genel başkan olmuştur. Üzerinde en çok konuşulup yazılan da işte bu dernektir. 1966 kongresinde yine İlhan Egemen Darendelioğlu genel başkan seçilmiştir. 1965 ve 1966 Yönetim Kurullarında da benim tanıdığım İhsan Koloğlu, Nejat Pala, Hayrani Ilgar, Hasan Oraltay, Orhan Özgedik gibi Türk milliyetçileri vardır.

Ancak, 1963'te kurulan ve pek çok yerde şubesi açılan Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği'ne başlangıcından itibaren Nurcular sızmaya başlamış ve 1967 kongresinde Saffet Solak'ın genel başkan seçilmesiyle sızma tamamlanmıştır. 1967'den itibaren pek çok Türk milliyetçisi dernekten istifa etmiş ve derneği çok sert ifadelerle eleştirmişlerdir. 1971'den itibaren etkisini yitiren dernek 1977'de kapanmıştır.

Komünizmle Mücadele Derneği'nden bahsederken 1967 öncesi ile sonrasını ayırmak ve toptancı hükümlerden vazgeçmek lazımdır. Ülkücü şehit İlhan Darendelioğlu'nu da Türk milliyetçilerinin unutmamaları gerekir.