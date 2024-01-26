Kömür diye dağıtılan çuvallardan taş çıktı. Bu kömürleri devlete kim sattı?

Zonguldak’ta, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere yardım amacıyla kömür dağıtıldı. Bazı aileler, gelen kömür çuvallarının içinden taş çıktığını iddia etti. Durum yetkililere bildirilince valilik ihbarlar üzerine incelemelerde bulundu.

Gelen kömürleri çuvalından çıkararak inceleyen vatandaşlar sosyal medyada "Hep taş. Yoldan mıcırları toplamışlar. Rezilliğe bakın. Valimize sesleniyoruz, alın taş yakın ve taş yakın ısınmayın” dedi. Yine sosyal medya hesabından tepki gösteren bir başka vatandaş ise “Zonguldak’tayız bir de. Kömürün harman olduğu yerdeyiz” dedi.

70 HANEYE TEKRAR KÖMÜR VERİLDİ

Zonguldak Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Muhtarlarımız ve hak sahipleri tarafından vakfımıza yapılan müracaatlarda dağıtılan kömürlerde kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıktığı beyanlarıyla ilgili yerinde yapılan tespitlerle 70 haneye tekrar aynı miktarda kömür verilmiştir."

"KABUL EDİLEBİLİR DÜZEYİN ÜZERİNDE TAŞ ÇIKTI"

"Kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıkan hak sahiplerinin kömürleri ise yeniden verilecektir. Konu valiliğimizce titizlikle takip edilecek olup kömür tedarik noktasında yetkili olan kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır” dedi.