Kömür dumanı ilçeyi nefessiz tuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kömür dumanı ilçeyi nefessiz tuttu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi evlerde ve işyerlerinde yakılan kömür sobalarından çıkan dumandan adeta kayboldu. Duman altında kalan İlçe halkı yetkililerin konuya biran önce çözüm bulması gerektiğini belirttiler.

Yüksekova, kışın her evde kömür kullanılmasıyla ilçe dumana hapsolurken, evler ise kömür dumanının içinde adeta kayboldu. İlçeyi kaplayan dumanın içinden sadece ışıkların göründüğünü söyleyen Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit, "Malum yıllardır kışın gelmesiyle ilçe her zaman olduğu gibi kömür dumanına mahkum oluyor. İlçe şu an tamamen dumanlar altında. İlçede özellikle kalitesiz kömürün verdiği zararın haddi hesabı yok. Artık buna bir çare getirilsin. Doğal gazın bir an önce şehre verilmesi lazım, yoksa hastalıklar başını almış gidecek. En azında bacalara filtre takılsın. İlçenin zorlu 6 ayı bu şekil giderek zorlaşıyor" dedi.

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