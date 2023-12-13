Kömür sobasından zehirlenen anne hayatını kaybetti, kızının tedavisi sürüyor

Kaynak: DHA
Kömür sobasından zehirlenen anne hayatını kaybetti, kızının tedavisi sürüyor
Konya'da, kömür sobasından zehirlenerek hayatını kaybeden Zübeyde Ay'ın (53) cenazesi toprağa verildi, kızı Hümeyra Ay'ın (19) tedavisi ise devam ediyor.

Konya'nın Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Bağlantı Sokak’taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana gelen olayda, Zübeyde ve kızı Hümeyra Ay'dan haber alamayan komşuları, kontrol etmek için kilitli olmayan kapıyı açıp, eve girdiğinde anne-kızı hareketsiz halde yatarken buldu.

SOBADAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibince yapılan ilk kontrolde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zübeyde Ay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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KIZI YOĞUN BAKIMDA

Gazdan zehirlenen kızı Hümeyra Ay ise Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı. Anne Zübeyde Ay'ın cenazesi ise evdeki incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Anne Zübeyde Ay, bugün ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kurtuluş Mezarlığı’na defnedildi. Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Hümeyra Ay'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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