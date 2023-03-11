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Kömür yüklü kamyonun devrilmesiyle yol trafiğe kapandı

Muğla'da seyir halinde olan kömür yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı. 

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 14:24
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Kömür yüklü kamyon devrildi

Kömür yüklü kamyonun devrilmesiyle yol trafiğe kapandı
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İHA'nın haberine göre, Muğla'nın Yatağan ilçesinde kömür yüklü kamyon alt geçit virajını alamayınca devrildi.

Yatağan ilçesine Muğla-Aydın karayolu üzerinde girişi bulunan alt geçitte seyir halinde olan 119 LL 253 plakalı kömür yüklü kamyon virajı dönerken sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Alt geçidin hemen girişinde yan yatan kamyon trafiğin kapanmasına neden oldu.

112 acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri yönlendirildi. Sürücünün kazayı hafif atlattığı öğrenilirken, yola savrulan kömürlerin ve kamyonun kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılacak.

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